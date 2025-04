In un'intervista realizzata con Luca Toni per Prime Video, Wesley Sneijder racconta come José Mourinho lo ha portato all'Inter nell'estate del 2009. "Mi ha chiamato Mourinho, non ci conoscevamo. Mi ha detto che gli mancava solo il numero 10 e che con me potevano vincere tutto. Però tutti gli allenatori parlano così...".

"Io non volevo lasciare il Real - prosegue Sneijder - ma mi ha chiamato tutti i giorni per due settimane. Poi ho parlato con la famiglia, con l'agente, abbiamo deciso di andare e appena arrivato il giorno dopo ho giocato il derby e abbiamo vinto 4-0. Non conoscevo la squadra. Dopo qualche partita ho capito che mancava davvero solo il 10 perché la squadra era pronta per vincere tutto".