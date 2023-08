A margine della sconfitta che è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia al Monza, Raffaele Palladino ha salutato Carlos Augusto, che nelle prossime ore diventerà un giocatore dell'Inter: "Io Carlos lo "amo", gli voglio troppo bene perché l'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato - le parole del tecnico dei brianzoli -. Umanamente sono felice per lui, gli darei il mio cuore. Da allenatore sono dispiaciuto perché perdo 12 gol, ma questo è il calcio. La società ha fatto delle scelte e gli faremo un grande in bocca al lupo, tra l'altro lo incontreremo tra qualche giorno (in Inter-Monza del 19 agosto, ndr).

Ha salutato la squadra. E' un ragazzo strepitoso. Sia Kyriakopoulos che Carboni hanno fatto una buona prestazione, anche se manca un po' il ritmo gara e il minutaggio. Anche Franco ha fatto bene, sta alzando il livello".