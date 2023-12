Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport, André Onana si dice convinto che la sua situazione al Manchester United tenderà al sereno col proseguire del cammino, fin qui piuttosto accidentato per l'ex numero uno dell'Inter: "Il Manchester United è un club ancora più grande e la gente si aspetta tantissimo. Ma sono sicuro che facendo le cose nella maniera giusta da qui a poco sorrideremo insieme come successo all'Inter, quando in pochi credevano in noi e poi abbiamo dimostrato ciò di cui siamo stati capaci. Poca gente pensava che saremmo arrivati in finale Champions ma alla fine ci siamo riusciti. Sono felice di quello che abbiamo raggiunto l'anno scorso. Ora ho il mio futuro nelle mie mani, sono sicuro che ci rialzeremo. La vita è fatta di momenti, ci sono quelli buoni e quelli cattivi, ma il bene e il male non durano per sempre. Ci sono stagioni positive e stagioni negative, uno deve sapere quando godersi quelli buoni e sopportare quelli cattivi, siamo umani e questa è la vita; sono cose dalle quali imparare. Dobbiamo continuare così, andare a testa alta".

Onana non nega che essere arrivato a livelli così alti è stato il coronamento di un sogno anche impossibile da immaginare: "Vengo da una famiglia molto umile, non avevamo quasi niente. Uno non può immaginarsi di avere la carriera che ho avuto, ma ho lavorato per tutta la vita per essere qui. Per me è un onore essere qui e rappresentare questo club. Sono molto contento. Con Erik ten Hag ho un ottimo rapporto, abbiamo fatto grandi cose insieme. Ma come dico sempre, tutto si guadagna sul campo: sono qui perché mi ha voluto lui, ma anche perché sono stato il miglior portiere dello scorso anno. Sono certo che le cose miglioreranno anche qui, soprattutto perché quando uno ha le capacità, serve solo tempo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!