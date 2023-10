Denzel Dumfries non ha partecipato alla prima seduta di allenamento della nazionale olandese tenutasi a Zeist, in previsione del match di venerdì sera contro la Francia, valido per il girone di qualificazione ai prossimi europei. Il terzino destro dell'Inter era assente per motivi personali e si presenterà nel ritiro degli Orange di Ronald Koeman "questa sera", come riferito da un portavoce della KNVB. Regolarmente presente l'altro nerazzurro Stefan de Vrij. Lo riporta il Telegraaf.

