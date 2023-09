È Marcus Thuram il giocatore nerazzurro scelto per inquadrare a Inter TV l'imminente sfida contro la Fiorentina, valida per la terza giornata del campionato di Serie A.

A Cagliari sei stato votato come MVP. Ti aspettavi di ambientarti così facilmente al campionato italiano?

"No, ma questa è una grande squadra con grandi giocatori che mi aiutano ogni giorno ad essere migliore. Li ringrazio per questo".

Come avete preparato la partita di oggi?

"Come ogni partita, come ogni settimana. Speriamo di fare una grande gara stasera".

Cosa può dare Pavard con la sua esperienza?

"Lui ha vinto ovunque è andato, sia al Bayern che in Nazionale. Penso che farà bene da noi".

