Sfuma forse definitivamente l'opzione Manchester United per Benjamin Pavard, obiettivo caldissimo del mercato dell'Inter. Almeno a sentire le dichiarazioni a Sky Sports News di Erik Ten Hag, manager dei Red Devils, che, di fatto, ha confermato che Harry Maguire resterà a Old Trafford e non si trasferirà al West Ham, contrariamente a quello che si era detto e scritto nelle scorse settimane: "Non conosco il processo, so solo che Harry è un nostro giocatore, sono felice che sia qui - ha detto l'olanese -. Abbiamo quattro buoni centrali, con Luke Shaw siamo in cinque. Ne abbiamo bisogno perché potremmo giocare 50-60 partite in questa stagione. Tutti i giocatori sono nazionali, abbiamo molte partite da coprire, quindi sono molto felice che Harry Maguire sia qui. Deve lottare per un posto da titolare, così come tutti i giocatori della squadra.

Stiamo costruendo una rosa con due alternative per ruolo, ne abbiamo bisogno. Ora dipende da Maguire, sa cosa mi aspetto da lui. Può farcela, ora deve dimostrarlo".