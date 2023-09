Non c'è solo l'impiego di Lionel Messi tra i dubbi di formazione di Lionel Scaloni per Bolivia-Argentina. Il ct della Seleccion definirà la formazione durante l'ultimo allenamento di La Paz, ma tra le possibilità al vaglio c'è anche quella di una coppia d'attacco composta da Lautaro Martinez e Julian Alvarez in caso di panchina per la Pulga.

Il punto fisso resta Angel Di Maria, in campo a destra o a sinistra del tridente a seconda della presenza o meno di Leo: sulla fascia opposta può partire del 1' Nico Gonzalez. L'altra opzione senza Messi prevede invece il Fideo alle spalle di Lauti e del centravanti del City.

