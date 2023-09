Cecchino con l'Inter in questo avvio di stagione, con già cinque gol messi a referto nelle prime tre giornate di campionato, Lautaro Martinez non può vantare lo stesso curriculum con la nazionale argentina nell'ultimo periodo. Se si prendono in considerazione le ultime dieci presenze - tra amichevoli, Mondiale e partite valide per il girone di qualificazione sudamericano - il Toro è rimasto a secco per 484 minuti. Una 'serie negativa tremenda', sottolineano i colleghi di Tyc Sports.

L'obiettivo dell'ex Racing, che comunque ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista anche senza dare il suo apporto in zona gol, è di sbloccarsi già a partire dalla sfida ad alta quota con la Bolivia.