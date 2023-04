Buone notizie per Inzaghi: il difensore De Vrij, sostituito durante il secondo tempo di Inter-Monza per un problema alla caviglia, ha svolto lavoro differenziato per una parte della seduta odierna, non c'è alcuna voglia di rischiare da parte dello staff nerazzurro, ma non c'è alcun tipo di allarme. Ad ogni modo, contro il Benfica, tornerà Acerbi tra Darmian e Bastoni. Certamente out, invece, Skriniar, ancora alle prese con il problema alla schiena che lo trattiene lontano dal campo ormai dallo scorso 25 febbraio. Lo riferisce SkySport24 direttamente da Appiano Gentile.