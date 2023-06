Fresco di rinnovo per altre due stagioni, Mattia Zanotti è pronto a salutare l'Inter per una nuova esperienza da professionista. Il terzino classe 2003, secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, è destinato ad una nuova annata in prestito con l'obiettivo di aumentare il minutaggio. "E in pole position c’è il San Gallo, in Svizzera, sesto classificato (su 10 squadre) nell’ultima Super League, la Serie A elvetica", scrive la rosea.

