Niente Inghilterra per Stefano Sensi. La corsa contro il tempo di ieri non è servita per completare il trasferimento del centrocampista al Leicester, dopo le visite mediche effettuate regolarmente: Sensi resterà all'Inter fino a fine stagione quando scadrà il contratto.

Ma qual è il motivo dell'affare saltato? Tutto era stato apparecchiato tra i club: prestito di 500mila euro e 2,5 milioni di bonus in caso di promozione in Premier League della squadra allenata da Maresca più una percentuale garantita in caso di futura rivendita. Tutto bloccato dai paletti del fair-play finanziario entro i quali le Foxes non sono riusciti a rientrare come spiega la Gazzetta dello Sport.

