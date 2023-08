La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica ampio spazio a quanto di clamoroso successo ieri in Viale della Liberazione, dove l'affare Lazar Samardzic che sembrava solamente da vidimare è stato messo in standby per 24-48 ore (non si andrà oltre questa deadline) a causa della richiesta di commissioni più alta da parte del padre del giocatore, Mladen, che di fatto ha preso il posto dell'ormai ex agente Rafaela Pimenta. Ora la buona riuscita della trattativa dipenderà, secondo la rosea, dal giocatore stesso, che giovedì scorso si vedeva già nerazzurro, quando parlava entusiasta della stagione in arrivo ai dipendenti dell’Inter, che lo hanno conosciuto e accompagnato alle visite mediche.

I dirigenti sono rimasti stupiti dal comportamento della controparte, ma hanno subito chiarito che non ridiscuteranno le intese economiche raggiunte in precedenza: "stipendio da 1,5 milioni fino al 2028, senza cambiare una virgola di tutto il corollario di commissioni intorno, altrimenti arrivederci e niente contratto. Certo, il sospetto che qualche altra squadra si sia inserita all’ultimo soffio era ronzato inizialmente, ma i club che si erano stretti la mano confermano che la loro intesa non è in discussione", si legge nel pezzo.