Ieri Alessandro Bastoni ha lavorato a parte ed è ora da considerare in dubbio per Udinese-Inter. Si tratta di un affaticamento al flessore, niente di grave: come un primo accertamento ha escluso lesioni, ma inevitabilmente la sua presenza lunedì sera non appare certa. Il difensore verrà rivalutato tra oggi e domani, prima della partenza in charter per Udine. "Se l’affaticamento dovesse rientrare si potrebbe anche ipotizzare una convocazione per il match con l’Udinese, ma la linea generale è improntata alla prudenza e non avrebbe senso rischiare il mancino ex Parma" scrive La Gazzetta dello Sport, ricordando che si avvicina anche il derby contro il Milan.

Anche se dovesse essere recuperato, secondo il quotidiano è comunque da escludere che Bastoni possa giocare dall’inizio. Per rimpiazzarlo Inzaghi ha pronte due carte: la prima è Carlos Augusto, la seconda è Yann Bisseck. La terza via porta invece allo slittamento di Acerbi e all'inserimento al centro di De Vrij: scenario più complicato perché l'olandese tornerà in gruppo oggi dopo il problema muscolare accusato con l’Olanda.

