Quella di Bergamo è una vittoria fondamentale per l'Inter in chiave scudetto, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport. Inizialmente la pressione dell'Atalanta si era fatta sentire, ma poi il vantaggio ha stappato la gara e messo la partita sui binari preferiti dalla capolista, capace anche di gestire il ritorno dei padroni di casa dopo il gol di Scamacca.

In genere, la squadra di Inzaghi cerca il dominio, invece al Gewiss Stadium ha saputo navigare nelle difficoltà, colpendo nei momenti giusti. Tre punti che mettono anche ansia alla Juve che stasera giocherà a Firenze un match non facile. E pensare che in casa l'Atalanta non solo non aveva mai perso, ma non aveva mai subito gol in campionato: conferma ulteriore della maturità raggiunta dai nerazzurri di Milano.

