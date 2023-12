Dopo l'accelerata, ecco la frenata. E così l'affare Buchanan è in stand-by. Nulla di clamoroso: secondo il Corriere dello Sport, la fiducia in casa Inter resta intatta, ma le parti si sono prese qualche giorno di riflessione dopo le trattative serrate delle scorse ore. Il Club Brugge è sceso nelle richieste da 12 a 10, ma non è arrivato a 8 come vorrebbe invece l'Inter. Si spera di chiudere tutto entro la metà della prossima settimana in modo che Inzaghi possa contare sul canadese già per il match col Verona.

Intanto, sempre stando alle informazioni del Corsport, in uscita confermata la posizione di Agoume: il francese è stato chiesto in prestito dal Siviglia e ha aperto all'addio.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!