La Salernitana è al lavoro per costruire l'asse di mercato con l'Inter. Dopo l'affare Pirola, infatti, "potrebbe intavolarsi un ragionamento per il centrocampista Lucien Agoumé (21), reduce dal prestito al Troyes, in Francia - scrive il Corriere dello Sport -. L’Inter potrebbe, inoltre, far crescere a Salerno anche Gaetano Oristanio (20), trequartista di Vallo della Lucania, nel salernitano, reduce da una stagione in prestito al Volendam in Eredivisie (27 presenze, 1 gol e 3 assist)".

