Tanti dubbi di formazione per l'Inter che scenderà in campo a Bologna, con un turnover contenuto nonostante la sfida con l'Atletico Madrid sullo sfondo. Secondo il Corriere dello Sport la sorpresa dal 1' può arrivare in attacco. "Là davanti ci sarà sicuramente Thuram. Ma il suo partner, un po’ a sorpresa, potrebbe essere Sanchez. Se confermato, sia Arnautovic (testato appunto giovedì), che resta l’effettivo piano B rispetto al Niño, sia Lautaro si accomoderanno in panchina", scrive il giornale.

A centrocampo e in difesa i ritorni da sottolineare sono quelli di Calhanoglu e Acerbi, con Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Darmian, Carlos Augusto, Bisseck, Bastoni e Sommer a completare il resto della formazione.

