L'Atletico Madrid sfiderà il Real Madrid nell'ottavo di finale di Champions League. Un appuntamento duro per i Colchoneros, anche se Diego Simeone ricorda a Sky Sport che anche nella passata stagione non è stato facile per i madrileni: "L'anno scorso abbiamo trovato l'Inter, non era mica poco... - dice il Cholo -. Siamo contenti, sarà una partita bellissima da giocare per la città e per la Spagna, una delle due andrà ai quarti. Sarà importante prepararci bene, con le nostre forze dobbiamo portare la gara dove crediamo di poter far male".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!