Nell'imminente passaggio di Facundo Colidio al River Plate, un ruolo importante lo ha giocato il tecnico della formazione bonarense, Martin Demichelis. Secondo La Pagina Millonaria, infatti, è stato lo stesso allenatore a chiedere ai dirigenti trattare per l'attaccante dell'Inter. Nel frattempo, tra oggi e domani Colidio tornerà a Buenos Aires per definire i passi da seguire. Ha già concordato il suo contratto con il River e ha dato l'ok per raggiungere il club, adesso ai Millonarios non resta che inviare all'Inter l'offerta presentata all'entourage del giocatore per acquistare il suo cartellino. Dopo Ramiro Funes Mori, Colidio si appresta a diventare il secondo acquisto del River.

