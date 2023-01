Buone notizie da Appiano Gentile. Quasi tutti i calciatori della rosa hanno infatti partecipato in gruppo al primo allenamento dell’anno. Henrikh Mkhitaryan ha lavorato col resto dei compagni di squadra: non solo è convocabile, ma viste anche le prestazioni dell’armeno in questa preparazione invernale, sembra proprio che l’ex Roma possa partire titolare contro il Napoli insieme a Barella e a Calhanoglu in linea mediana, con Brozovic che anche oggi pomeriggio ha svolto un personalizzato. De Vrij, non convocato per l’ultima amichevole del 2022 col Sassuolo, ha svolto un allenamento propedeutico al rientro in gruppo, che, qualora andasse tutto come nelle previsioni dello staff nerazzurro, avverrà nella seduta di domani.