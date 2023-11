L'assenza forzata dal match di questa sera a Salisburgo ha portato il difensore dell'Inter Benjamin Pavard a concedersi un 'diversivo': Sport Mediaset ha avvistato il giocatore nerazzurro a San Siro per assistere alla sfida di ieri sera tra Milan e Paris Saint-Germain. Magari un'occasione per salutare qualche amico e compagno di nazionale, ma a scanso di qualunque equivoco Benji si è sentito in dovere di fornire una precisazione importante: "Forza Inter comunque", ha lasciato scritto sul post della pagina Instagram dell'emittente.

