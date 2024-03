Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, è intervenuto a giornaleradio.fm spiegando la situazione personale di Steven Zhang in particolare con riferimento alla sentenza in Italia nel contenzioso con China Construction Bank.

"Il tema - dice - è più politico che giudiziario. China Construction Bank sa di non poter recuperare quei soldi in Italia, ma vuole lanciare un segnale politico e la permanenza di Zhang a Nanchino rileva una difficoltà nei confronti del governo cinese a cui Suning ha fatto tanti favori perché una parte dei guai finanziari dell'azienda derivano da obblighi di prestiti che hanno crato un danno e sono concausa di quello che vediamo nell'Inter. Zhang cercherà di non perdere una società nella quale sono stati investiti 700 milioni, evitando una minusvalenza".

