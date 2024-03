"Il Cile è una squadra forte, una squadra molto fisica. Non abbiamo più niente da fare, è un'amichevole e mi dispiace solo per i tre gol, perché secondo me non meritavamo di subire così tanto. Penso che non ci siano problemi, continueremo a lavorare e il nostro obiettivo è reagire". Parole e musica di Kristjan Asllani, intervistato da Panorama Sport pochi giorni dopo il ko di Parma rimediato dalla sua Albania contro la Roja di Alexis Sanchez.

"Penso che non ci sia alcuna pressione. Abbiamo l'obiettivo Europeo, ma ci sono amichevoli, partite che vanno male, come questa con il Cile, che per noi è andata malissimo. Abbiamo già un'altra partita e dico che faremo bene - prosegue il centrocampista dell'Inter -. Svezia? Non so cosa cambieremo. Ma ovviamente cambieranno i dettagli, perché per me fanno il calcio. Abbiamo subito tre gol non difficili da segnare, ma dobbiamo lasciarci tutto alle spalle e lavorare duro. Vediamo nella video analisi dove abbiamo sbagliato e correggiamo gli errori".

