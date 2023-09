Lautaro Martinez o Julian Alvarez contro l'Ecuador? Questo l'unico dubbio di formazione che frulla nella testa di Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, che nella conferenza stampa odierna, alla vigilia della sfida d'esordio del girone di qualificazione sudamericano verso il Mondiale 2026, ha parlato così del ballottaggio in attacco: "Non ricordo se Lautaro e Julián abbiano mai giocato dall'inizio insieme, ma non avrei problemi a schierarli come titolari - ha spiegato ai giornalisti -. Sono entrambi attaccanti, ma diversi; Julian può giocare più dietro. Ogni squadra deve avere un equilibrio e crediamo che in certe occasioni possano giocare, ma domani è difficile.

Entrambi sono giocatori di alto livello, prenderò una decisione per il bene della squadra e in base a quello che uno o l'altro può darci. La cosa migliore che può accaderci è che stiano bene e siano felici".