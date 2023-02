Come si preparano queste gare? "Mentalmente si preparano da sole. Vogliamo fare un gran risultato davanti ai nostri tifosi. I dettagli faranno la differenza, servirà molto equilibrio".

Con l'Udinese avete rischiato di subire gol in contropiede: questione di concentrazione? "Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi siamo andati un po' troppo all'arrembaggio e avremmo anche potuto perdere. Lì bisogna avere più equilibrio, ma è un discorso di generosità, con tutti che provano a fare gol. Vinci e va tutto bene, ma c'è da analizzare anche la necessità di avere equilibrio per 90 minuti, sapendo che il gol può sempre arrivare e che le partite durano 95 minuti".

Porto in salute: quanto è importante aver ritrovato la solidità difensiva? "Domani gara importante, conosciamo le loro qualità. Squadra abituata a giocare queste competizioni, con fisicità e qualità. Giocano da tanti anni insieme. Noi cerchiamo sempre di migliorare e di essere equilibrati, subendo il meno possibile anche perché poi con le qualità che abbiamo davanti possiamo sempre risolvere le partite".

Assieme a Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Porto, c'è Francesco Acerbi . Di seguito le parole del difensore nerazzurro che tanto bene sta facendo alla sua prima stagione nell'Inter.

E tu come ci arrivi dopo essere arrivato all'Inter tra mille perplessità?

"Io do sempre il massimo, provo sempre a dare una mano ai miei compagni".

Cosa cambia avere davanti Brozovic o Calhanoglu?

"Sono due giocatori molto forti. Brozovic quando sta bene è davvero forte in quel ruolo, ma anche Calhanoglu sta interpretando benissimo il ruolo. Fanno bene entrambi ed entrambi sono importanti per noi"

Qual è l'aspetto che può essere più spigoloso del Porto?

"Hanno giocatori di qualità, di gamba, che sono da tanto insieme e sbagliano poco. Abituati a giocare queste competizioni, sarà una partita molto complicata".

In cosa è cambiato Inzaghi rispetto agli anni della Lazio?

"No, il mister è uguale ed è giusto che sia così. Anzi, l'ho trovato anche più in forma (sorride, ndr). Sempre tranquillo, ma sa anche trasmettere carica".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!