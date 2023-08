Difficile se non impossibile immaginare un esordio migliore di questo. Cesare Casadei ha collezionato la sua prima presenza con la maglia del Leicester: l'ex Inter, partito dalla panchina, è stato mandato in campo dal tecnico Maresca nella ripresa e nel finale, in pieno recupero, ha siglato il gol vittoria contro il Cardiff (2-1 il risultato finale). Grazie a questa importantissima rete, il Leicester si conferma al comando della Championship con 9 punti in tre partite.