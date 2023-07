"A cinque minuti dalla fine della sconfitta pre-campionato del Manchester United per 2-0 contro il Real Madrid, i maxischermi dell'NRG Stadium di Houston hanno mostrato un primo piano di André Onana per quello che aveva fatto con i suoi piedi. Onana era alla pari con Victor Lindelof a circa 10 yard dalla sua area e in possesso di palla, con Joselu, l'attaccante del Real Madrid, che si abbatteva. La folla è rimasta senza fiato per la confidenza e l'esecuzione di Onana". Questa la fotografia scattata dai colleghi di The Athletic per raccontare il primo impatto dell'ex portiere dell'Inter nel mondo United.

Il camerunese, colpito a freddo da Jude Bellingham dopo un'uscita non proprio puntuale su cattivo posizionamento della difesa dei Red Devils, si è poi esibito con una parata solida sul tiro di Vinicius da distanza ravvicinata e un bel riflesso su Joselu. Che poi lo ha lasciato di stucco con una meravigliosa rovesciata.

A seguire gli highlights della partita.

Real Madrid beat Manchester United 2-0 in a friendly last night, and well, we're not sure whether Jude Bellingham or Joselu was better, but it's no shot at the Englishman.#MUFC #HalaMadrid pic.twitter.com/4ssMGvBKml