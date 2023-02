L'allenatore Delio Rossi ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato di Mauro Zarate, attaccante argentino tornato in Italia nell'ultima finestra di mercato. L'ex Inter ha deciso di ripartire dal Cosenza, il tecnico lo ha allenato quando sedeva sulla panchina della Lazio. “Gli voglio bene. Lui lo conosco e con il talento che aveva non ha fatto la carriera che meritava per demerito di chi gli stava vicino. La fortuna delle persone dipende anche da chi sta accanto. Gli voglio bene, lo seguirò sempre con affetto”.