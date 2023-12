Tanta carne al fuoco nella lunga intervista esclusiva rilasciata da Federico Pastorello a TMW Magazine. Tra gli argomenti toccati, l'agente ha concentrato la sua attenzione anche su uno dei suoi assistiti che gioca nell'Inter, ovvero Stefan de Vrij, parlando così della decisione dell'olandese di proseguire il matrimonio con i nerazzurri: "Stefan ha scelto di accettare il rinnovo proprio perché sapeva che ci sarebbe stato tanto spazio per lui - le sue parole -. Stefan è stato intelligente ad accettare, sapendo che il suo valore avrebbe potuto dargli lo spazio che merita. Simone Inzaghi lo apprezza molto, poi è chiaro che l'Inter abbia una rosa fantastica e scegliere chi far giocare è un'impresa. Ci sono campionissimi come Acerbi, Pavard, Bastoni e Darmian, tutti affidabili. De Vrij è contento di far parte di questo gruppo: la concorrenza è sana e non mi sorprende che si stia ritagliando spazio. L'Inter ha provato insistentemente ad arrivare al rinnovo, anche perché l'anno scorso quando ha giocato ha sempre dimostrato di essere un campione. E un grande professionista".

Eppure, per l'ex Lazio la tentazione dall'Arabia Saudita era arrivata la scorsa estate: "Parliamo di un'offerta molto importante, soprattutto per la durata, visto c'era sul tavolo un quadriennale. Stefan però voleva restare in Europa perché si sente di poter dare tanto. Abbiamo avuto anche altre situazioni, alcuni hanno chiesto informazioni, come per esempio nel caso di Acerbi".

Pastorello, infine, ha raccontato così l'esperienza che sta vivendo l'ex nerazzurro Joao Mario al Benfica: "L'anno scorso è stata una stagione incredibile, con i quarti di Champions e il titolo vinto. Joao ha fatto un'annata entusiasmante, quest'anno si sta ripetendo ma la squadra fa fatica, visto che ha perso giocatori importanti. Ci vuole tempo ma ripetere una stagione come quella dell'anno scorso era difficilissimo".

