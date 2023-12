Anche dopo la sfida tra Inter e Real Sociedad non manca l'analisi del giorno dopo di Stephane Dalmat sui propri canali social.

"Non ho visto una bella partita. Una gara noiosa, tra due squadre che giocavano tranquille, ma per l'Inter non è una buona cosa perché da seconda puoi incontrare tutte le favorite agli ottavi di finale e giochi il ritorno fuori casa - dice il francese -. Questo non è una certezza perché tante squadre sono arrivate seconde e sono andate lontano, vincendo anche la Champions. Ho sentito che la priorità è la seconda stella, potendo scegliere prenderei entrambe ma vincere il campionato sarebbe perfetto. Però quando hai la possibilità di andare lontano in Champions devi giocartela, perché è bellissima. Ieri non ho visto una squadra che voleva attaccare, la Real Sociedad ha fatto il suo gioco, alla spagnola, con possesso di palla. Ha addormentato l'Inter, l'unico che ha provato a mettere in difficoltà la Real Sociedad è stato Thuram. Dietro è andato tutto perfetto, la Real non ha fatto molto. Era una partita, esagerando, quasi amichevole. Non c'era ritmo. Non ho visto l'aggressività che c'era stata con l'Udinese. Hanno fatto una gara normale. Le due squadre non volevano perdere. Ora finiamo bene l'anno solare, vincendo le partite per finire primi e possibilmente con più punti davanti alla Juventus. Questo è quel che spero, poi ci sarà tempo per pensare agli ottavi di finale.