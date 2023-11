Ospite speciale del corso di Laurea in 'Scienze Motorie e dello Sport', all'Università del Salento, Antonio Conte si è raccontato a tutto tondo parlando della sua vita calcistica e non solo. A proposito del campo, come riporta il Quotidiano di Puglia, il tecnico leccese ha escluso un suo ritorno in panchina prima della prossima stagione con una battuta: "Almeno fino a luglio la mia famiglia dovrà sopportarmi", le parole dell'ex Juve. Che in un passaggio del suo discorso agli studenti ha spiegato che nella sua esperienza all'Inter ha inserito una figura particolare all'interno del suo staff: "Portai una psicologa in nerazzurro. È una figura importante, oggi è presente anche nelle più grandi aziende".

