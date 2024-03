L’Inter ha pareggiato l’ultimo incontro di Serie A per 1-1 contro il Napoli e contro l'Empoli cercherà di tornare subito alla vittoria: la squadra nerazzurra non impatta due partite di fila nella competizione da marzo 2022, in quel caso contro Torino e Fiorentina.

In generale, contando tutte le competizioni, i nerazzurri non vincono da due gare (un pareggio e una sconfitta) e non registrano almeno tre incontri di fila senza vittoria dal periodo tra marzo e aprile 2023 (tre pareggi e tre sconfitte in quel caso).