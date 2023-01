"Questo gennaio intasato di gare, però, potrebbe produrre davvero uno stravolgimento della classifica - scrive il Corsport -. Considerando le prossime 4 giornate, oltre al Monza (14° in classifica) questa sera, l’Inter avrà come avversari Verona (ultimo), Empoli (12°) e Cremonese (penultima). Difficile augurarsi di meglio per “mangiare” punti e posizioni, tenuto conto che il cammino delle rivali non sarà altrettanto agevole. Domenica, tanto, per cominciare ci sarà Milan-Roma, il 18° turno, invece, offrirà un “interessante” Napoli-Juventus. E i bianconeri, poi, per chiudere il girone di andata, riceveranno allo Stadium l’Atalanta, mentre il Milan sarà di scena in casa della Lazio. A fine mese, ecco un altro match insidioso per il Napoli, che affronterà al Maradona la Roma. Insomma, attribuendo all’Inter il percorso netto, nella peggiore delle ipotesi, almeno una tra Napoli e Juventus lascerà per strada qualcosa. Ma ci sarebbe anche uno scenario ideale, quello che ovviamente accarezzano ad Appiano Gentile. Non sarà, sarebbe, così sorprendente, infatti, se la sera del 29 gennaio, dopo il fischio finale di Napoli-Roma, l’Inter si ritrovasse a sole 4 lunghezze dalla banda Spalletti e magari al secondo posto in classifica. Vorrebbe dire aver riaperto completamente i conti. Peraltro, con un’altra grande opportunità, visto che la settimana successiva, ovvero il 5 febbraio (guarda caso stessa data dello scorso campionato), si disputerà il derby di ritorno con il Milan".