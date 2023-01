Dopo le prime foto del King Fahd International Stadium, l'Inter continua a far crescere l'attesa per il fischio d'inizio della finale di Supercoppa di questa sera contro il Milan. Per la finale di questa sera durante la quale la squadra di Simone Inzaghi ha la possibilità di bissare il trofeo sollevato lo scorso anno, primo del 2022, i nerazzurri scenderanno in campo come da pronostico con la prima maglia a strisce nere e blu. "I nostri colori" si legge nel tweet del club stesso che 'spoilera' quella che sarà la divisa ufficiale della gara: colori che ci auspichiamo coloreranno anche il cielo di Riad.