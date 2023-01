Un'altra grana pende sullo stadio di San Siro, quella relativa ai lavori di restyling in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 di Milano e Cortina che vedranno la cerimonia inaugurale al Meazza: chi deve mettere i soldi? La domanda, si legge su Il Giorno, non ha ancora trovato una risposta precisa. Anzi, si sta verificando un continuo rimpallo della situazione tra Comune e Fondazione olimpica sul tema. Tornato in auge ieri pomeriggio in Consiglio comunale grazie a una Domanda a risposta immediata presentata dal presidente della commissione Olimpiadi Alessandro Giungi, alla quale ha replicato l'assessora allo Sport Martina Riva: "Allo stato non sono previsti lavori di adeguamento per lo stadio di San Siro per ospitare la cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici e paralimpici del 2026, né specifiche richieste sono pervenute dagli organismi internazionali alla data odierna. A margine della recente visita della Commissione di Coordinamento del Cio si è parlato di possibili allestimenti temporanei per adeguamento alle necessità olimpiche e per migliorare la fruibilità dell’impianto in funzione dello specifico utilizzo per la Cerimonia di apertura a carico della Fondazione Milano Cortina 2026.