"Abbiamo preso la decisione in famiglia, crediamo sia la migliore. Andrò in un grande club, sono contento, mi divertirò e crescerò". Così Mateo Retegui ha commentato il suo approdo al Genoa, che ammette la tristezza nell'aver lasciato il Tigre, club al quale dichiara amore e per il quale esprime parole al miele: "Sono grato per tutto ciò che mi ha aiutato a realizzare il mio sogno".

Sulla Nazionale e la possibile correlazione nella scelta:

"La decisione va oltre la questione della Nazionale, sarò più vicino. Sarò vicino per essere disponibile se mi chiamano, come sempre", ha dett Retegui a proposito di una possibile nuova chiamata dall'Italia".

Su Diego Milito:

"Diego ha influito un po' sulla decisione. La famiglia e i conoscenti avevano contatti con Milito, mi parlava molto bene del club e della città. Sono molto felice e voglio dimostrare".