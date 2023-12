Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo di Roma e Torino, parlando ai microfoni di Tutto Mercato Web ha esaltato le qualità dell'Inter: "Per organico è la squadra favorita. Uscito Romelu Lukaku, Marcus Thuram è stata una scommessa vinta. Il fatto che siano arrivati Carlos Augusto e Davide Frattesi - tra i migliori dello scorso campionato - e non sono titolari la dice lunga sulla qualità della rosa”.