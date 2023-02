Partita incandescente al Benito Stirpe di Frosinone, dove la formazione di Fabio Grosso capitola clamorosamente al cospetto del Parma di Fabio Pecchia dopo un match dalle mille emozioni chiuso con la vittoria degli emiliani col punteggio di 4-3. Serata dove accade di tutto, con il Parma che impartisce una severa lezione ai gialloazzurri nel primo tempo, chiuso avanti per 3-1 grazie ai gol di Franco Vazquez, Luca Zanimacchia e Cristian Ansaldi, intervallate dalla rete dei padroni di casa di Giuseppe Caso . Ad inizio ripresa, Samuele Mulattieri , servito da Roberto Insigne, trova il gol del 2-3; l'espulsione di Nahuel Estevez pare mettere in discesa la strada verso la rimonta ciociara, che infatti si concretizza con la rete di Luca Moro al 71esimo.

Ma l'illusione dura tre minuti, perché al 74 ancora Vazquez piazza con una conclusione di potenza il gol del definitvo 4-3 ducale che resiste anche nonostante la doppia inferiorità numerica frutto del rosso nel finale per Drissa Camara. Tonfo clamoroso per la capolista Frosinone, che prende in una serata più gol di quanti ne aveva incassati in casa finora; il Parma sale al settimo posto a quota 38.