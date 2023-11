Massimo Moratti parla alla Gazzetta di Parma e non può mancare una battuta dedicata proprio al Parma e alla città emiliana stessa: "Parma è una città bellissima, sorprendente e accogliente. Ha tutto per essere una piccola capitale del vivere bene: cultura, passione, cibo di prim’ordine. Non a caso il mio piatto del cuore sono gli anolini in brodo! Oltretutto, ho il dolce ricordo dello scudetto del 2008, vinto proprio a Parma sotto un diluvio universale con i gol di Zlatan Ibrahimovic. Spero di vedere la squadra l’anno prossimo in serie A: sta giocando bene e se lo merita“.