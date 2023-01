L'abbaglio clamoroso preso da Juan Luca Sacchi in Monza-Inter sabato sera non è paragonabile al famigerato errore che commise Marco Serra in Milan-Spezia dello scorso anno. A spiegarlo sui propri canali social, in maniera dettagliata, è Luca Marelli, ex arbitro e talent arbitrale di DAZN: "Sacchi verrà fermato dopo Monza-Inter? La risposta è banale: sì, verrà fermato, l'errore di timing in epoca VAR è molto evidente. Ma non pensate che ci sarà parallelismo tra Serra dopo Milan-Spezia e Sacchi - la sua precisazione - Il motivo? Non c'entra nulla la gravità dell'errore ma il livello di affidabilità dei due arbitri. I due episodi sono parecchio diversi tra loro e, di base, l'errore di Sacchi è più grave di quello di Serra. Serra fischiò un contatto su Rebic non concedendo la norma del vantaggio, Sacchi ha fischiato prima della rete di Acerbi sanzionando un'infrazione che non c'è stata. Nel caso in cui Sacchi avesse fischiato il fallo in attacco di Gagliardini dopo la rete di Acerbi, il VAR lo avrebbe richiamato per rivalutare l'azione. Detto ciò, l'affidabilità di Sacchi è (al momento) nettamente superiore a quella di Serra".

Ecco perché, sottolinea Marelli, Sacchi non dovrà aspettare tanto tempo prima di tornare ad arbitrare in Serie A a differenza del collega: "Serra è rientrato in A solo alla terza giornata del campionato in corso, Sacchi (sempre che riprenda ad arbitrare ai suoi standard) ritornerà in massima categoria molto prima. Ultima postilla. Una società non può e non deve chiedere sospensioni arbitrali. Quel che è filtrato dagli spogliatoi non è stato confermato da nessuno: spifferi erano e spifferi sono rimasti. In ogni caso, di fronte ad episodi di questo genere, non c'è certo bisogno dell'input di una società. Anzi, non c'è mai bisogno di input: Rocchi ha sempre deciso, decide e continuerà a decidere da solo, non ha certo bisogno di tutor. E, per cortesia, non tiriamo fuori di nuovo la storia Orsato-Inter: ne parlano tutti ma nessuno che sappia qualcosa di reale della vicenda".