A pochi minuti dal fischio d'inizio di San Siro, Romelu Lukaku inquadra così a DAZN l'imminente match con l'Udinese: "Adesso fisicamente ci sono, abbiamo fatto un ottimo lavoro con il preparatore e con la squadra. Capisco anche il mister, ma ora sono pronto per giocare 90'. Barella? Mai stato un problema, la nostra relazione è sempre stata così (ride, ndr). Ora devo solo aiutare la squadra a fare il meglio possibile, oggi è importante. Dobbiamo guardare partita per partita, non troppo in avanti. Oggi proveremo a vincere contro una squadra forte".