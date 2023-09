Jeda ha parlato a Sportitalia della situazione Nazionali, concentrandosi su Lautaro: "Il problema sarà il fuso orario, di conseguenza il viaggio per tornare a Milano. La partita con la Bolivia è delicata dal punto di vista fisico, bisognerà fare un lavoro di grande recupero per Lautaro Martinez che è importante anche per l’Argentina. Il 10 è il punto di forza dei nerazzurri, è il giocatore simbolo in questo momento e capitano della squadra. Lo staff deve far di tutto per recuperarlo al massimo".