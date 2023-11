Dopo le dichiarazioni in conferenza stampa, Didier Deschamps ha parlato della crescita di Marcus Thuram anche nel corso della trasmissione 'Téléfoot' di questa mattina su TF1: "Ha guadagnato in efficienza, quello che non era il suo punto forte; per questo gli piaceva stare più largo, per non trovarsi faccia a faccia con il portiere. Nelle sessioni aggiuntive c'è più applicazione, ha più un lato da cecchino d'area".