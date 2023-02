"La lotta per la Champions si risolverà solo alla fine, lottando punto su punto". Così Delio Rossi sulla corsa all'Europa delle grandi ai microfoni di Radiosei. "Un posto è per il Napoli, uno sembra essere dell’Inter che è un livello sopra le altre, poi vengono Milan, Lazio, Roma e Atalanta per i due posti. Andrà in Champions chi curerà meglio i dettagli e un ambiente più sereno. Tutto l’esterno potrà contribuire a centrare l’obiettivo o a non centrarlo. Servirà equilibrio: non puoi vivere di alti e bassi e non perdere la barra dritta”.