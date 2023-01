L'Auxerre è pronto a tappare il buco in rosa lasciato da Benoît Costil, ceduto al Lille. Al posto del portiere francese, come annunciato da Le Parisien e confermato da L'Equipe, verrà accolto Ionut Radu, come riferito anche dalla nostra redazione (LEGGI QUI). "Prestato lo scorso agosto dall'Inter alla Cremonese, il portiere della nazionale rumena verrà ceduto senza diritto di opzione fino al termine della stagione al club borgognone", confermano i colleghi transalpini.