Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo nerazzurro sul Porto: "In Champions si soffre sempre perché ci sono avversari di grande qualità. Abbiamo meritato di vincere, dopo aver creato tante occasioni, sono contento per Romelu che ha bisogno di fiducia. Il miglior Lukaku è fondamentale, lo sanno tutti: il suo entusiasmo e la sua forza aiutano sempre. Avremo il ritorno a Oporto sarà ancora più duro, sarà una guerra come a Barcellona. Ruolo? Dove mi mette il mister gioco per onorare sempre la maglia. Siamo in Champions e vogliamo sempre vincere. Battibecco Onana-Dzeko? Tutto finito, non è successo nulla, pura adrenalina".