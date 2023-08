L'operatore di mercato Beppe Accardi, intercettato dai microfoni di Tuttomercatoweb.com, punge Romelu Lukaku schierandosi contro i comportamenti incoerenti del belga: “Di cosa ci meravigliamo? Quando le società devono fare i loro affari non ci mettono il cuore, i giocatori fanno lo stesso. Le frasi dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori sono di comodo. Chi si meraviglia che in quest’epoca i soldi sono la priorità e i valori umani non esistono più, è un sognatore”.