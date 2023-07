Anche il CSKA 1948 si inserisce nella corsa per Nikola Iliev, fantasista bulgaro dell'Inter, ed è pronto a sfidare il CSKA Sofia per riportare in patria il classe 2004, secondo quanto riportato dal quotidiano Blitz. Il baby nerazzurro, decisivo due stagioni fa per la conquista dello Scudetto Primavera della squadra di Cristian Chivu, è pronto a lasciare Milano in prestito per fare esperienza tra i grandi.