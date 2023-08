Tutto pronto all'Estádio Municipal di Aveiro, dove tra poco Benfica e Porto si sfideranno in finale di Supercoppa di Portogallo. Nonostante le continue e insistenti voci di mercato Mehdi Taremi, obiettivo dell'Inter per l'attacco, è comunque in campo dal primo minuto. Conceição non rinuncia difatti all'iraniano nell'importantissima sfida di questa sera durante la quale l'ex Inter, oggi sulla panchina del Porto, tenterà di soffiare ai campioni portoghesi questo Trofeo, dopo la Taça de Portugal, conquistata lo scorso 4 giugno contro il Braga.