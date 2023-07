Rapporti tesi tra l'Inter e Romelu Lukaku come racconta l'edizione odierna di Sport Mediaset. L'improvviso scenario creatosi per il belga, che al momento si trova a Bruxelles insieme alla famiglia, ha infatti irritato la dirigenza nerazzurra che adesso valuterà per bene il da farsi.

Retroscena circa un contatto telefonico in nottata tra lo stesso Lukaku e Ausilio, nel quale però il dirigente non avrebbe lasciato grande spazio ai pensieri del belga vista l'arrabbiatura per quanto successo nelle ultime ore. Resta però il fatto che quella nerazzurra è l'unica offerta giunta sul tavolo del Chelsea visto che prima di lanciare l'offensiva la Juventus dovrà cedere Vlahovic (PSG ipotesi più probabile, ma i francesi dovranno risolvere la grana Mbappe e trovare squadra all'altra punta Ekitike). Molto più distesa la situazione inerente a Sommer per cui la chiusura potrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, probabilmente lunedì.